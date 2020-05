D’europäesch Bankenautoritéit EBA huet eng Enquête publizéiert iwwert d’Frauden duerch den Tausch vun Dividenden, de sougenannte CUM-EX.

D’EBA schreift, datt national Autoritéite jee no Memberstaat net dat selwecht Verständnis hunn, wéi sougenannt Austausch-Sheme vun Dividende funktionéieren. D’Bankenautoritéit huet och en 10 Punkten Aktiounsplang proposéiert, fir géint d’CUMEX-Fraude virzegoen. Déi bestinn haaptsächlech doranner, d’Richtlinne bei der Supervisioun vun de Finanzsystemer an de Banken a bei de nationalen Autoritéiten ze verbesseren a besser openeen ofzestëmmen. Den internationalen Consotrium vun investigative Journalisten hat virun zwee Joer d’CUM-EX-Files verëffentlecht. Dës Frauden hätten de Steierverwaltungen an Europa 63 Milliarden Euro kascht.