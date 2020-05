Schold un dësem Manktem u Kommunikatioun sinn d’Reegele vum Europaparlament, déi een Zouschalte via Video net erlaben.

Am Europaparlament zu Bréissel fënnt weider déi parlamentaresch Aarbecht statt. An der Plenière, also d’Vollversammlung, wou all d’Parlamentarier normalerweis schwätzen, dierf een sech net iwwer Videomessage zu Wuert mellen. Doriwwer sinn d’Deputéiert net frou.

Europaparlament - Reportage vum Bill Wirtz

Dat heescht, dass d'Europadeputéiert ofstëmme kënnen, mä net schwätzen dierfen, wann se net physesch a Plenum zu Bréissel sinn. Déi Lëtzebuerger Europadeputéiert Monica Semedo reagéiert a seet, dass et kee Sënn géing maachen, dass aus allen Ecke vun Europa d'Deputéiert op Bréissel kommen, fir eng Minutt ze schwätzen. Dofir misst et iwwer Video méiglech gemaach ginn.

Dass d’Parlamentarier sech zu Wuert mellen dierfen, wier Deel vum demokratesche Prozess an essentiell fir d’Meenungsfannung, sou nach d’DP-Politikerin. Et geet dobäi och drëm, dass d’Bierger verstinn, wéi eng Meenungen hier gewielte Vertrieder hunn.

Déi Gréng Europadeputéiert Tilly Metz fënnt, dass et wichteg bleift, dass zu Bréissel just de Minimum u physescher Presenz stattfënnt. Besonnesch a Krisenzäite wier et awer wichteg, fir dass de Präsident vum Europaparlament David Sassoli elo déi néideg Ännerunge mécht, fir Video-Messagen zouzeloossen. A Groussbritannien stellen d’Deputéiert vum House of Commons der Regierung all Woch Froe live iwwer Video.

Am Europaparlament selwer gëtt och an de Comitéë schonn iwwer Video geschafft, mä an der Plenière net. Et schéngt un enger Reegelformalitéit ze hänken.