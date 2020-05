Den Europäeschen Geriichtshaff ass zur Konklusioun komm, datt déi ungaresch Transitzone fir Demandeurs d'asile mat Prisong gläichzesetzen ass.

Datt Demandeurs d'asile am Container-Lager Röszke ouni individuell Iwwerpréiwung vun hirem Dossier festgesat goufen, verstéisst an den Aen vun de Riichter géint EU-Recht. D'Konditiounen an der Transitzone wiere wéi am Prisong.