An der Lutte géint Covid-19 hätte vill Leit falsch Erwaardungen un d'Corona-Apps, sou d'Deputéiert vum EU-Parlament en Donneschdeg.

"National Regierunge presentéieren d'Apps als Wonnerwaff géint d'Pandemie", sot déi liberal Deputéiert Sophie In't Veld. Et géinge bis ewell awer nach keng Beweiser dofir ginn, dass dës "Tracing-Apps" de Virus andämme kënnen, betount d'SPD-Politikerin Birgitt Sippel. Donieft hätt een eeschthaft Bedenken a puncto Dateschutz. Am wichtegste wier et, weiderhin d'Hänn grëndlech ze wäschen an Ofstand ze halen.

Wéi funktionéieren d'Apps?

Zil ass et, Kontaktpersounen ermëttelen an d'Infektiounskette retracéieren ze kënnen. Wie positiv op de Virus getest gouf, kann dat op sengem Smartphone uginn, fir dass déijéineg kënne kontaktéiert ginn, déi zu engem bestëmmten Zäitraum nieft engem Infizéierte stoungen. A ville Länner gëtt den Ament un der Entwécklung vun esou Apps geschafft oder se gi scho benotzt.

D'EU-Kommissioun huet sech fir de Gebrauch vun dëser Applikatioun ausgesprach, pocht awer op eng Ofsprooch mat de Memberstaaten. Bréissel hofft op eng grenziwwerschreidend Notzung, fir d'Reesfräiheet bannent der EU nees séier kënnen hierzestellen.

Aus technescher Siicht wier et awer komplizéiert, well d'Länner ënnerschiddlech Usätz hunn, fir d'perséinlech Daten ze späicheren. Frankräich favoriséiert eng zentral Späicherung op engem Server, Däitschland dogéint ass fir d'Archivéierung vun den Donnéeën op dem Handy selwer.

Bis ewell huet d'Kommissioun keng explizitt zentral oder dezentral Späicherung recommandéiert, béid Alternativen entspriechen awer dem EU-Dateschutzrecht. Virausgesat, dass de Gebrauch vun enger "Tracing-App" fräiwëlleg an zäitlech begrenzt ass a perséinlech Daten anonymiséiert a geschützt ginn. D'Benotze vu Standuerter refuséiert Bréissel.