Eurostat mellt um Freideg an enger zweeter Previsioun fir déi ganz Eurozon e massive Réckgang vun de wirtschaftlechen Aktivitéiten wéinst der Coronakris.

D'Wirtschaftsleeschtung vun den 19 Eurolänner ass am éischten Trimester ëm 3,8% zeréckgaange par Rapport zum Trimester virdrun. Dat ass déi stäerkste Baisse zanter 1995.

An de 27 Memberstaaten vun der Europäescher Unioun gouf et e Minus vun 3,3%. Och dat ass e Rekordminus. Am schlëmmsten huet et Frankräich getraff. Do ass de PIB an Zäit vun 3 Méint ëm 5,8% agebrach. A Spuenien gouf e Minus vun 5,2% notéiert. An Italien vu 4,7%. Déi däitsch Ekonomie ass ëm 2,2% zeréckgaangen.

Chiffren hei aus dem Land huet Eurostat fir déi éischt 3 Méint vum Joer nach net publizéiert.