E Méindeg hu sech eng Partie EU-Ausseminister via Videokonferenz iwwert d'Grenzkontrollen an d'Reese bannent Europa beroden.

Däitschland huet seng Grenzen zu Lëtzebuerg nees opgemaach, bis Mëtt Juni gëllt eng weltwäit Reeswarnung. Ob een dëse Summer verreesen dierf, hu verschidden EU-Ausseminister e Méindeg diskutéiert. Dorënner Däitschland, Spuenien, Italien, Éisträich, Griicheland, Kroatien, Portugal, Malta, Slowenien, Zypern a Bulgarien.

Vertrieder vu südleche Memberstaate verspriechen awer elo schonn eng sécher Touristesaison am Summer. De griichesche Ausseminister Nikos Dendias betount, dass säi Land wärend der Pandemie e séchert Gebitt fir seng Bierger war an och de kroatesche Regierungschef Andrej Plenkovic huet der "Welt" géigeniwwer gesot, dass d'kroatesch Hoteller a Plagë gutt op d'Summersaison virbereet wieren.

Wéi et vum däitschen Ausseminister Heiko Maas heescht, wéilt een déi weltwäit Reeswarnung duerch Reeshiweiser ersetzen an d'Awunner vun der EU opklären, wou een dierf hifueren, wie verantwortlech ass a wéi eng Reegelunge wou gëllen. Dëst huet hien an der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" gesot.

Et misst ee sech als Tourist awer bewosst sinn, dass d'Summervakanz dëst Joer net wéi an der Vergaangenheet wäert sinn, sou nach den Heiko Maas dem "ZDF-Morgenmagazin" géintiwwer. An deem Kontext huet hien iwwert eng "kontrolléiert Reprise vum europäeschen Tourismus" geschwat.

Wéi wichteg dës Videokonferenz ass, huet ënnert anerem de griicheschen Ausseminister betount. "Zil ass e fräit a séchert Reesen an der EU nees hierzestellen", sou nach den Nikos Dendias.

Sech beroden hunn d'EU-Ausseminister via Video-Chat och iwwert d'Quarantän-Bestëmmungen an den eenzele Memberstaaten. Resultater goufen awer nach net publizéiert. An 2 Woche soll et eng nei Videokonferenz ginn, huet den Heiko Maas annoncéiert.

Vakanz a Spuenien vun Enn Juni un nees méiglech

Mam Enn vum Noutstand a Spuenien sollen nees Touristen an d'Land gelooss ginn. De Verkéiersminister Jose Luis Abalos huet op der spuenescher Chaîne TVE annoncéiert, datt ee wéilt vun Enn Juni un nees mat touristeschen Aktivitéiten ufänken a Leit aus dem Ausland a Spuenien eraloossen.

Eng wichteg Moossnam, well d'Tourismus-Branche iwwer 12 Prozent vun der wirtschaftlecher Leeschtung ausmécht. Et rechent ee mat Verloschter tëscht 93 an 124 Milliarden Euro wéinst der Corona-Kris.