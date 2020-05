Och wann et verschiddene Leit elo e Strapp ze séier kéint goen, wat d’Points de Vente nach op Stock hunn, däerf nach verkaf ginn.

Vun e Mëttwoch un ass Schluss. No enger Iwwergangszäit vu 4 Joer ass d’Produktioun an de Verkaf vun Zigarette mat Zousaz-Goût an der ganzer EU verbueden. Dat betrëfft virun allem de Menthol, deen an de Verkafszuelen awer nach ëmmer e gréisseren Deel ausgemaach huet.

Verbuet vu Menthol-Zigaretten - Reportage Joël Detaille

D’EU-Tubaks-Direktiv, déi 2016 a Kraaft getrueden ass, geet domadder an hir leschte Phas. 2014 war et no ganz zéie Verhandlungen zu där Direktiv komm, an där hirer Suite zanter 4 Joer jo och schonn d'Zigarettepäck zu 2/3 musse mat Schockbiller a Warnunge versi sinn.

Menthol-Zigarette sinn och elo verbueden. Hire Goût géif dee vum Tubak iwwerdecken an esou d’Fëmme favoriséieren a virun allem eng jonk Clientèle uschwätzen, déi d’EU wëll schützen. Dofir spillt de Verbuet och fir all charakteristesch Aromaen. Betraff ass domadder och de Lëtzebuerger Zigarette-Produzent, de Grupp Heintz van Landewyck.

De Charel Lemmer, General Manager fir Benelux a Frankräich beim Traditiounsbetrib, schwätzt vun engem groussen Impakt: "Mir als Nische-Player waren traditionell ëmmer relativ staark an deem Segment, dat bedeit méi wéi 10% an der Produktioun, wat elo ewechfält. Dat ass also e groussen Impakt."

Well virun allem Menthol huet sech weider relativ vill a gutt verkaf: "dat war schonn e Segment, wat weider um Marché bestanen huet. 2019 hu Mentholzigarette beispillsweis 6% um nationale Marché ausgemaach".

Sou dass elo e niddregen 2-stellege Milliounebetrag wäert ewechfalen, wat een natierlech däitlech an de Betribszuelen ze spiere kritt: "T‘ass net einfach natierlech, mer ginn ëmmer méi reglementéiert. Anerersäits gëtt et eis dann och net langweileg."

Et hëlt een et also mat Humor, och wann den Tubak-Secteur et den Ament net einfach huet. Doduerch, dass wéinst der Corona-Pandemie d’Grenzen zu Lëtzebuerg zou waren, wieren d’Venten am Abrëll beispillsweis och ëm 50 bis 60% agebrach. Zoue Grenze sinn dohier fir d’Tubaksindustrie Gëft, wann ee weess, dass ronn 85% vun allen Zigaretten, déi hei am Land verkaf ginn, net u Residentë ginn.

Iwwregens: de Verbuet vum Menthol gëllt zwar direkt an et däerf net méi produzéiert, oder vun der Fabrick verkaaft ginn, mä wat d’Points de Vente nach op Stock hunn, däerf och nach an d’Vente.