Virun allem déi am stäerkste betraffe Secteuren a Regioune solle mat Mëttelen aus dem EU-Haushalt ënnerstëtzt ginn.

E Méindeg hunn déi franséisch an däitsch Regierung dëst dann och an engem gemeinsamen Text nach eemol ënnerstrach. Dobäi soll dann och nach kommen, dass d'EU-Kommissioun et erlaabt sollt kréien, fir Kreditter am Numm vun der EU um Finanzmarché ze huelen. Et bräicht een elo aussergewéinlech an eemoleg Ustrengungen, déi misste geleescht ginn an heizou wieren Däitschland, wéi och Frankräich bereet bäizesteieren.

© Twitter / Steffen Seibert

D'Fonge solle ganz geziilt an temporär déi wirtschaftlech Suitte vun der Corona-Kris bekämpfen, heescht et weider am gemeinsame Schrëftstéck. Virun allem Investitiounen am Beräich vum ekologeschen an digitale Wandel solle verstäerkt ënnerstëtzt ginn.

De Sommet Enn Abrëll hat der Kommissioun jo den Optrag ginn, fir e Plang fir den Opbau no der Kris op d'Been ze stellen. Zil wier et fir Europa nees séier aus der Rezessioun ze huelen. Am Gespréich war vu Volumme vun tëscht 1 an 2 Billiounen Euro rieds gaangen. Ma virun allem awer déi nërdlech EU-Länner refuséieren, dass d'Kommissioun Scholden ophëlt an déi als Hëllefen un d'Länner weidergëtt, ouni mussen zeréckbezuelt ze ginn. Länner wéi Frankräich, Italien a Spuenien sinn dogéint fir esou eng Reegelung.

De 27. Mee soll vun der EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen e Plang presentéiert ginn. En Accord vun Däitschland a Frankräich kéint e Kompromëss op Niveau vun der EU méi einfach maachen.