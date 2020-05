No den éischter nationalen Äntwerten am Ufank vun der Coronakris, sicht d'EU elo méi eng koordinéiert Approche.

Dat ass op d'mannst den affichéierte politesche Wëllen. E Mëttwoch war de Jean Asselborn op Invitatioun vu sengem däitschen Homolog Heiko Maas bei enger Videokonferenz mat den däitschen Nopeschlänner derbäi. De Lëtzebuerger Ausseminister huet an deem Kontext nach emol begréisst, datt Däitschland d'Grenze mat Lëtzebuerg zanter e Samschdeg nees opgemaach huet. Dat wier fir d'Leit aus der Grenzregioun a wichtege Schrëtt an och e wichtegt Zeechen op europäeschem Niveau. De Schengeraum an de Bannemaart kéinten nëmmen als Ganzt funktionéieren.

Duerfir misst ee sech derfir asetzen, datt d'Bannegrenzen tëscht den EU-Memberlänner nees progressiv opginn, sou de Jean Asselborn.

Dänemark awer wëll seng Grenzen elo nach net opmaachen. D'Konditiounen, fir anzereesen, sollen awer erliichtert ginn. D'Premierministesch Mette Frederiksen huet nei Informatioune fir den 29. Mee annoncéiert. Déi dänesch Regierung soll dann e Plang stoen hunn fir eng kontrolléiert Reouverture fir den Tourismus.

D'Diskussiounen an Europa gëtt et awer schonn iwwert den däitsch-franséischen Hëllefspak fir den Neesopbau. Holland, Éisträich, Dänemark a Schweden hu schonn Alternativen annoncéiert. Dat gemeinsaamt Konzept vun Angela Merkel an Emmanuel Macron gesäit fir, datt d'EU-Kommissioun 500 Milliarden Euro u Kreditter um Marché ophëlt a se iwwert den EU-Budget verdeelt.

En Enn vum Areesstopp fir Europäer an d'USA ass fir den Ament net ofzegesinn. Et hätt een nach keen Zäitplang, heescht et aus dem Wäissen Haus zu Washington. Dem President Trump seng Haaptprioritéit den Ament wier d'Sécherheet vun den Amerikaner.