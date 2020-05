Dës Zon, déi aus Containerlagere besteet, wier der EU no mat engem Prisong gläichzesetzen an domadder net konform mat europäeschem Recht.

No schaarfer Kritik an engem Urteel vum europäescher Geriichtshaff mécht Ungarn seng ëmstridden Transitzon fir Demandeurs d'asile zou. D'EU hat an engem rezente Verdikt festgehalen, datt d'Ënnerbréngung vun den Demandeurs d'asile an deem ofgetrennte Containerlager un der Grenz mat Serbien mat Prisong gläichzesetze wier an domadder géint europäescht Recht verstéisst.