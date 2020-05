An enger Rei europäesche Stied gëtt um Sonndeg demonstréiert a gefuerdert, dass déi iwwerfëllte Flüchtlingslageren a Griicheland evakuéiert ginn.

Ënnert anerem zu Berlin, wou eng 50 Demonstranten ugemellt sinn, solle mat deenen néidege Sécherheetsmesurë Riede gehale ginn.

Virun allem d'Lageren op de griichesche Mëttelmierinsele si schonn zanter Joren an der Kritik. Hei wieren ze vill Persounen ënnerbruecht an déi néideg Versuergung kéint net garantéiert ginn, heescht et.

Schonn zanter dem Ufank vun der Coronavirus-Pandemie hunn Experte gewarnt, dass sech d'Krankheet op dëse Plaze rasant kéint ausbreeden.