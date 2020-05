Déi am häertste vun der Kris getraffe Länner sollen och am meeschte gehollef kréien.

"Nächst Generatioun EU" heescht de Konjunkturpak, deen d'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen e Mëttwoch de Mëtteg am Europaparlament presentéiert huet. Fir de wirtschaftlechen Neesopbau vun Europa sollen iwwer 700 Milliarden Euro mobiliséiert ginn, wéi de Wirtschaftskommissär Paolo Gentiloni op Twitter annoncéiert huet. Hie schwätzt vun engem "europäeschem Duerchbroch".

"Mir sinn an enger Aussergewéinlecher Krise-Situatioun, da komm mir bréngen och zesummen déi adequat Äntwert." An hirer Ried virum Europaparlament huet d'Ursula von der Leyen probéiert, allen Acteuren an d'Gewëssen ze rieden.

Et wier eng gemeinsam Investitioun an eis Zukunft, huet d'Ursula von der Leyen ënnerstrach. Et misst een elo eng gemeinsam Basis schafen, fir adequat aus enger aussergewéinlecher Kris erauszekommen, un där een net Schold wier. D'Kris wier gewalteg, mä grad esou gewalteg wier d'Chance fir Europa an d'Responsabilitéit an dëser Situatioun dat richtegt ze maachen.

De Programm soll de Memberstaaten hëllefen, déi schwéierst Rezessioun an der Geschicht vun der EU, séier ze iwwerwannen. E baséiert op dräi Pilieren: Hëllefe fir d'Memberstaaten, fir privat Investitiounen z'encouragéieren a fir de Krisemanagement ze stäerken. Fir de Programm ze finanzéieren, wëll d'Kommissioun sech op de Finanzmäert verschëlden.

Op den Dësch geluecht huet d'EU Kommissioun e Kompromëss, fir d'Wirtschaft nees op Touren ze bréngen: 750 Milliarden Euro. Dovu komme 500 Milliarden de Memberlänner als Subsiden iwwert den EU-Budget ze gutt, déi aner 250 Milliarden als Prêten, déi net misste vun den eenzele Länner rembourséiert ginn, mä zesumme vun alle Memberstaaten. Eng aussergewéinlech Enveloppe, bei déi nach emol den EU-Budget vun 1.100 Milliarden Euro fir den Zäitraum 2021-2027 dobäigerechent gëtt.

A bei déi nach emol 540 Milliarde komme fir Kuerzaarbecht, fir kleng a mëttel Betriber a fir Gesondheetsdéngschter. Geld, fir dat et scho gréng Luucht gëtt.

Fir de Rescht muss d'EU Scholde maachen, déi iwwer 30 Joer iwwert de Budget sollen zeréckbezuelt ginn, anengems huet d'Kommissiounspresidentin nei Quelle fir Recetten ugekënnegt. D'Kommissioun wäert kuerzfristeg, an dat ass eng Première, Geld op de Finanzmäert léine missen. D'Kommissioun proposéiert och eege Recetten, Steieren. An och dat ass eng Première. Geld fir e Bannemaart, dee sech erhuele muss. Och fir Fräiheeten, déi nees zeréck eruewert musse ginn. Defien, déi ee just zesummen ugoen kéint, sou d'Ursula von der Leyen.

Dës kéinte beispillsweis op enger CO2-Grenzsteier, déi als Ausgläich-Mechanismus fir den Import vu bëllegen a klimaschiedleche Produiten aus dem Ausland fungéiert, oder enger neier Digital-Steier baséieren.

Entweeder géife mer Staaten, Bierger eleng op sech ugestallt, hannert ons loossen, oder mir géifen de Wee zesummen zu 27 goen, fir déi nächst Generatioun. Mat Schwéierpunkten op Ëmwelt, Digitalisatioun a Soziales. Mat Investissementer, wéi et se nach ni goufen. Et kéint een elo d'Basis schafe fir eng Unioun, déi klimaneutral ass, digital, méi robust, sozial, a besser opgestallt wéi se jee virdrun.

D'Propose vun der Kommissioun muss natierlech vun deenen eenzelen Memberstaate guttgeheescht ginn. Éisträich, Holland, Schweden an Dänemark hu schonn ugekënnegt, datt se dogéint sinn.