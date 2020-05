De Büro vum Europaparlament zu Lëtzebuerg organiséiert eng Serie vun Online-Debaten, an deenen d'Konsequenzen an d'Mesuren an der Kris diskutéiert ginn.

E Mëttwoch steet folgend Thema un:

- 27.05.2020 um 12.30 Auer: Journalismus a Krisenzäiten

Eis Invitéë sinn d'Europadeputéiert Monica Semedo, de Christoph Bumb vun reporter.lu, d'Presidentin vum Presserot a Journalistin vum Lëtzebuerger Land, Ines Kurschat, souwéi de Bréisseler Korrespondent vum Luxemburger Wort, Diego Velazquez.

Mat groussem Interêt ginn aktuell Noriichte verfollegt an Zeitunge gelies. Trotzdeem hu verschidde Print- an Onlinemedien grouss finanziell Problemer, well hiert Akommes haaptsächlech duerch Annoncen erofgaangen ass. Wärend also d'Aarbecht grouss an d'Nofro no seriöem Journalismus ëmsou méi héich ass, hu verschidde Medien an der EU Problemer hir Journalisten ze bezuelen.

An Zäite vu Corona si Falschinformatiounen immens present. Dat kritescht Hannerfroe vun der Situatioun an den Handlungsweise sinn eng essentiell Aufgab vun de Journalisten, déi iwwert onofhängeg Medien eng kontrolléierend Funktioun vum Staat iwwerhuelen. Iwwer dës villfälteg Sujeten an och d'Froen, wéi iwwert d'EU beriicht gëtt a wéi si aktuell informéiert, gëtt an dëser Editioun vum EU-Talk diskutéiert.

D'Talkronn ass op Lëtzebuergesch.



D'Webinare kënnen ëmmer live iwwer Zoom gekuckt ginn, wou ee sech per Link aschreiwen an och Froe stelle kann.

Iwwerdeems gëtt et Facebook Live-Iwwerdroungen op der Säit vum Europäesche Parlament zu Lëtzebuerg an de Video gëtt dono och op Youtube.