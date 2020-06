De Büro vum Europaparlament zu Lëtzebuerg organiséiert eng Serie vun Online-Debaten, an deenen d'Konsequenzen an d'Mesuren an der Kris diskutéiert ginn.

E Freideg folgend Thema un: - 5.6.2020 um 12.30 Auer: Parlamenter a Krisenzäiten Eis Invitéë sinn de Chamberspresident Fernand Etgen, déi Europadeputéiert Charles Goerens an Isabel Wiseler-Lima an de Prof. Dr. Philippe Poirier vun der Uni Lëtzebuerg (Chaire de recherche en études parlementaires). Aktuell ass de Noutstand zu Lëtzebuerg an och a villen europäesche Staaten erkläert ginn, wouduerch d'Regierungen duerch Veruerdnunge regéiere kënnen. Dës brauchen net, wéi normal, d'Zoustëmmung vum Parlament. D'Legislativ huet elo also fir eng gewëssen Zäit eng nei Roll. Wat ass am Moment d'Responsabilitéit vum Parlament? Wat fir Aufgaben hu Parlamenter, wann d'Exekutiv iwwergangsweis méi Muecht iwwerhëlt? Wat geschitt am EU-Parlament wärend d'Kommissioun verschidde Proposen ausschafft? Op wat muss drop opgepasst ginn, souwuel op nationalem wéi och op EU-Niveau? Dës Froen interesséieren eis bei der nächster Editioun vum EU-Talk. D'Talkronn ass op Lëtzebuergesch.



D'Webinare kënnen ëmmer live iwwer Zoom gekuckt ginn, wou ee sech per Link aschreiwen an och Froe stelle kann. Iwwerdeems gëtt et Facebook Live-Iwwerdroungen op der Säit vum Europäesche Parlament zu Lëtzebuerg an de Video gëtt dono och op Youtube.