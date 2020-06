D’Verhandlungen tëscht der EU a Groussbritannien, iwwert déi zukünfteg Relatiounen, gi vun dësem Dënschdeg un an déi decisiv Phas.

Un der Post-Brexit-Verhandlungsronn, déi bis e Freideg dauert, sinn e puer Honnert Vertrieder vu béide Säiten derbäi. Bis ewell war ee jo kaum virukomm.

Aussoe vum brittesche Chef-Negociateur David Frost no, wéilt sech de Premier Boris Johnson perséinlech mat drëms këmmeren, fir dass et zu engem Accord kënnt.

Nom Brexit op den 31. Januar, bleift Groussbritannien jo nach bis Enn vun dësem Joer am EU-Bannemaart an an der Zoll-Unioun. Bis dohi sollen déi zukünfteg bilateral Relatiounen, souwuel op sozialem, op ekonomeschen, an op finanziellem Plang, mat engem Accord gekläert sinn.