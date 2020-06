Lëtzebuerg gëtt per Gesetz Garantië bis zu 150 Milliounen Euro, fir zwee vun den Hëllefsprogrammer vun der EU-Kommissioun.

Op der enger Säit ënnerschreift de Lëtzebuerger Staat bis zu 77 Milliounen Euro fir de „SURE“. Dat ass e provisorescht europäescht Instrument, fir bis an Héischt vun 100 Milliarden Euro, EU-Staaten ze hëllefen, Mesurë géint de Chômage ze finanzéieren.

Op der anerer Säit sinn et 33 Milliounen Euro, déi Lëtzebuerg fir de „Fonds de garantie“ vun der europäescher Investitiounsbank garantéiert. Dee Fong, deen d’Ënnerstëtzung fir de Mëttelstand soll verstäerken, huet eng gesamt Enveloppe vu 25 Milliarden Euro. Déi zwou Bedeelegungen wieren 110 Milliounen, mä fir sech e bësse Sputt ze ginn, wäert d’Chamber Gréng Luucht gi fir 150 Milliounen, sou d’Erklärung vum André Bauler, DP Deputéierten a President vun der Chamber Finanz- a Budgetskommissioun. Senger Meenung no wäert den Impakt op de Lëtzebuerger Budget éischter limitéiert sinn, well d’Destinatairë vun den Garantië Staate sinn.

Wat den europäesche Stabiliséierungsmechanismus ESM ugeet, deen och wéinst den ekonomesche Konsequenze vum Covid mobiliséiert gëtt, do brauch Lëtzebuerg keng zousätzlech Garantien ze ginn, well bei der Grënnung Kapital abezuelt gi war. Den ESM soll bis zu 240 Milliarden Euro u Kreditter mobiliséieren, fir Memberstaaten, déi budgetär Schwieregkeete kréien.