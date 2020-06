Däitschland an aner europäesch Länner striewen un, datt d'Kontrollen vum 15. Juni un also e Méindeg 8 Deeg opgehuewe ginn.

Eng Rei Länner hu jo hir Grenzen schonn nees opgemaach. Éisträich an Italien sinn den Ament awer nach méi zeréckhalend. An och Spuenien hat ze Lescht den Datum vum 1. Juli an Aussiicht gestallt. Op der Videokonferenz dëse Freideg geet et drëm, sech ënnert den EU-Memberstaaten ze koordinéieren. Donieft geet et och drëm, fir ze kucken wéi laang d'Areesverbueter fir Persounen aus Drëttstaaten nach gëlle sollen.