D'Europäesch Unioun a Groussbritannien schléissen um Freideg hir véiert Verhandlungsronn iwwert en gemeinsaamt Handelsofkommes nom Brexit of.

Den EU-Chefnegociateur gëtt e Freideg de Mëtteg der Press en Abléck an d'Negocatiounen, déi an der Lescht wéinst dem Coronavirus ausgebremst goufen. Och déi brittesch Säit wëll sech zu den zukünftegen Handelsrelatiounen äusseren.

D'Erwaardungen sinn allgemeng net extra grouss. Déi éischt dräi Ronnen haten allzäit net vill Fortschrëtter bruecht. Bis Enn des Joers solle Bréissel a London jo am Prinzip hir Handelsrelatioune fir d'Zäit no der Iwwergangsphas reegelen, déi den 31. Dezember ophält. Vun Ufanks u war d'Skepsis op europäescher Säit grouss, datt een dat an där kuerzer Zäit hikritt. London huet awer bis ewell eng Verlängerung vum Delai refuséiert.