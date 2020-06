De Büro vum Europaparlament zu Lëtzebuerg organiséiert eng Serie vun Online-Debaten, an deenen d'Konsequenzen an d'Mesuren an der Kris diskutéiert ginn.

En Donneschdeg steet folgend Thema um Programm

EU-Talk: Vakanz 2020?

De Lëtzebuerger Büro vum Europäesche Parlament invitéiert Iech op den EU-Talk iwwert d'Auswierkunge vun der Corona-Pandemie op den Tourismus

den Donneschdeg, 11. Juni 2020, 11.30 - 12.30 Auer.

Eis Invitéë sinn de Minister fir Tourismus Lex Delles, d'Europadeputéiert Marc Angel an Tilly Metz, de Fernand Heinisch vun der ULAV (Union Luxembourgeoise des Agences de Voyages) an de François Koepp vun der HORESCA (Fédération Nationale des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers).

Kann een dëse Summer iwwerhaapt an d'Vakanz fueren? A wa jo, wouhi wëllen d'Léit a wéi wäit kann ee plangen? An Zäite vu Reesbeschränkungen an Ofsoe vu Groußveranstaltunge steet den Tourismussecteur virun ausseruerdentlechen Erausfuerderungen an enorme Verdéngschtausfäll. Dës Branche, déi méi wéi 10% zum gesamte BIP vun der EU bäidréit, muss sech elo séier op nei Reegelen a Beschränkungen astelle kënnen an Offere proposéieren, déi am Moment ëmsetzbar sinn. Vun de Restauranten an Hotele bis zu de Reesagencen an Transportentreprisë si vill Betriber a Leit direkt betraff a brauchen Ënnerstëtzung.

Wéi dëst op nationalem an op EU-Niveau ëmgesat gëtt a wat prioritär fir dëst Thema sollt sinn, gëtt an dësem 8. EU-Talk beschwat.

D'Talkronn ass op Lëtzebuergesch.

D'Webinare kënnen ëmmer live iwwer Zoom gekuckt ginn, wou ee sech per Link aschreiwen an och Froe stelle kann.

Iwwerdeems gëtt et Facebook Live-Iwwerdroungen op der Säit vum Europäesche Parlament zu Lëtzebuerg an de Video gëtt dono och op Youtube.