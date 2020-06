Just well Policegewalt e vill méi grousse Problem an den USA ass wéi an Europa, heescht dat net, dass et dës Fäll hei net gëtt.

D’Demonstratioune géint Policegewalt ginn et nieft deenen an den USA elo och iwwerall an Europa. Mee ass dee Phänomen iwwerhaapt ee Problem op dësem Kontinent?

Diskriminatioun / De Reportage vum Bill Wirtz

Just well Policegewalt e vill méi grousse Problem an den USA ass wéi an Europa, heescht dat net, dass et dës Fäll hei net gëtt. D’DP-Europadeputéiert Monica Semedo seet, dass eis direkt Nopere betraff sinn: am Frankräich, an der Belsch, an an Holland si nach rezent Fäll bericht ginn.

An engem Bréif un d’EU-Kommissiounspresidentin Ursula Von der Leyen, dee vum Monica Semedo an 117 aneren Europadeputéierten ënnerschriwwe gouf, ginn d’Parlamentarier ënner anerem d’Beispill vum engem 19-Järege mat marokkaneschen Originnen, deen den 10. Abrëll zu Anderlecht an enger Course-poursuite mat der Police ëmkomm war. De Parquet zweiwelt an dësem Fall d’Versioun vun de Polizisten un.

D’Monica Semedo seet, dass d’EU hir Responsabilitéit huele muss, an d’Anti-Diskriminatiounsdirektiv op de Wee brénge soll, fir proaktiv géint d’Benodeelegung vu Minoritéiten an de Memberstaaten virzegoen.