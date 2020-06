D'EZB hat en Donneschdeg annoncéiert, fir fir 600 Mrd. Euro Emprunte vu Staaten a Firmen opzekafen. E gudden Deel gouf a fossil Brennstoffer investéiert.

D’EZB huet elo am ganzen 1,35 Billiounen Euro an den Hëllefspak investéiert, fir géint déi wirtschaftlech Kris duerch d'Corona-Pandemie virzegoen. E gudden Deel dovunner gouf awer a fossil Brennstoffer investéiert wat aus der Sicht vu Greenpeace de Klimanoutstand promovéiert.

D'Martina Holbach vu Greenpeace Lëtzebuerg ass der Meenung, dass d’EZB an d'Zentralbanke sech a Saachen Obligatioune missten anescht orientéieren. Ökologesch Nohaltegkeet stoung 2020 an der Agenda vun der europäescher Zentralbank. Duerch d’Opkafe vun Obligatioune vu fossille Brennstoffer gëtt dëse Punkt awer net confirméiert.

"Europa wäert bis spéitstens am Joer 2030 mindestens 55-65% vun den Zäregasemissioune reduzéiere mussen. Eng EZB misst am Fong geholl dëser Politik no koherent handelen. Mir sinn och der Meenung, dass eng EZB un de Paräisser Accord gebonnen ass, deen och ganz explizitt seet, dass Finanzstréim mussen esou ëmgelenkt ginn, dass déi mat de Klimaziler iwwerenee stëmmen. Dat ass de Moment net de Fall."

Iwwer 7,6 Milliarden Euro huet d’EZB a fossil Brennstoffer investéiert. Eng Analys huet gewisen, dass 4,4 Milliarden Euro un, wéi Greenpeace se nennt, prominent Ëmweltverschmotzer goungen ewéi Eon oder Engie. Iwwer 3,2 Milliarden Euro goungen un d’Ueleg- an d’Gasindustrie, dorënner och Eni, Shell an Total.

Den CO2-Foussofdrock vun den Entreprise gëtt op 8 Milliounen Tonne geschat. Dës Investitioune sinn och e grousse Widdersproch zu der Politik, déi eigentlech vun der EZB dëst Joer sollt ëmgesat ginn.

“Eis Fuerderung ass do ganz kloer. Onser Meenung no misst den Opkaf vun Obligatioune vun Entreprisen, déi am Kuele-, Pëtrol- oder Gassecteur aktiv sinn, direkt gestoppt ginn, well et dozou féiert, wirtschaftlech Krisen ze fërderen an d’Finanzstabilitéit vun de Marchéen a Gefor ze bréngen.“

De Pandemie-Noutfallprogramm, kuerz EPP, gouf vun der europäescher Zentralbank bis Enn Juni 2021 verlängert.