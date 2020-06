Den Imperial College zu London huet Donnéeë vum Europäeschen Zentrum fir d'Präventioun an d'Kontroll vu Krankheete mat hire Modelléierunge verglach.

D'Fuerscher hu verglach, wéi vill Persounen an deenen 11 Länner bis den 2. Mee gestuerwe sinn, a wéi vill Doudesfäll et hirer Modelléierung no ginn hätt, wa keng Mesurë geholl gi wieren. Déi 11 Länner waren Däitschland, Frankräich, Italien, Groussbritannien, Spuenien, d'Belsch, Éisträich, Dänemark, Norwegen, Schweden an d'Schwäiz.

Deemno wiere ronn 3,1 Millioune Leit méi gestuerwen, wann d'Länner keng Mesurë wéi Ausgangsspäre geholl hätten, esou d'Etüd, déi um Méindeg an der Fachzäitschrëft "Nature Research" publizéiert gouf.

De sougenannte Reproduktiounstaux wier de Fuerscher no ëm am Duerchschnëtt 82% op ënner 1 reduzéiert ginn. Hir Recherche géif weisen, datt net-pharmazeutesch Mesuren, virun allem de Lockdown, ganz effikass gewiescht wieren, esou d'Fuerscher, déi dann och recommandéieren, datt weider soll agegraff ginn.

Wéi een Impakt déi eenzel Mesuren an den eenzele Länner hätten, dat heescht wat wou méi effikass wier, kéint hir Aarbecht allerdéngs net weisen, esou d'Fuerscher.

Der Etüd no hätte sech 3,2-4% vun de Leit an den 11 Länner mam Virus ugestach, woubäi et awer grouss Ënnerscheeder vu Land zu Land ginn.

Eng Etüd vun der Berkeley Universitéit a Kalifornien, déi och um Méindeg am "Nature Research" verëffentlecht gouf, huet de Verlaf vun den Infektioune bis de 6. Abrëll a China, Südkorea, Italien, dem Iran, Frankräich an de Vereenegte Staaten analyséiert a mat hire Modelléierunge verglach. Hei kommen d'Fuerscher zur Conclusioun, datt 62 Milliounen offiziell Fäll duerch déi verschidde Mesuren evitéiert konnte ginn. Si ginn dovunner aus, datt dat am Ganze 530 Milliounen Infektiounen entsprécht.