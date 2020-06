De Mario Centeno hält als portugisesche Finanzminister op an demissionéiert vun dësem Posten. Domat bleift hien och net méi Chef vum Euro-Grupp.

Den Euro-Gruppechef Mario Centeno hält als portugisesche Finanzminister op an demissionéiert vun dësem Posten. Domat bleift hien och net méi Chef vum Euro-Grupp. Eppes wat u sech zanter Méint gewosst war, well den Centeno ewell annoncéiert hat, fir net méi fir seng eege Successioun an en zweet Mandat ze kandidéieren.

2018 war den 53 Joer alen Centeno de President vum Euro-Grupp ginn.

Am Gespréich fir de Grupp vun den Euro-Länner ze leeden ass dann och nees de Lëtzebuerger Finanzminister Pierre Gramegna. Am RTL-Gespréich e Méindeg mam Frank Goetz sot den DP-Politiker op alle Fall net Nee, wann hien dës Charge géif proposéiert kréien.

Nieft dem Pierre Gramegna zirkuléieren nach d'Numm vun der spuenescher Finanzministesch Nadia Calviño respektiv dem ireschen Finanzminister Paschal Donohoe fir den Euro-Grupp mat sengen 19 Memberlänner ze leeden. Am Juli gëtt de President an der Successioun vum Mario Centeno gewielt.

Zanter 2005 gëtt et e permanente President vum Euro-Grupp. Eng Presidence, déi bis dato virum Centeno eréischt vun 2 Finanzministeren assuméiert gouf: tëscht 2005 an 2013 duerch den Ex-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker a vun 2013 bis Ugangs 2018 vum Hollänner Jeroen Dijsselbloem.