De Brexit-Accord leeft lues a lues senger Deadline fir Enn des Joers entgéint.

De Lëtzebuerger Europadeputéierte Christophe Hansen ass mat fir bäi, fir bei dëse Verhandlungen op ee gréngen Nenner ze kommen.

Brexit-Accord / Rep. Bill Wirtz

U sech wieren d'Excusen do, fir net esou séier fäerdeg ze gi mam Brexit, wéi um Ufank geduecht: Eng global Pandemie, an elo och weltwäit Protestaktiounen, déi dacks zu Gewaltausbréch féieren. Den CSV-Europadeputéierte Christophe Hansen ass de Rapporteur fir dat geplangten Handelsofkommes mat Groussbritannien nom Brexit, an hie weess, dass d'Auer tickt.

Hien erënnert drun, dass den Accord bis den Hierscht stoe muss, well d'Europaparlament nach virum Ofschloss gréng Luucht muss ginn.

Westminster a Bréissel stiechen an enger Sakgaass, sou de Christophe Hansen, et misst een dofir elo openeen duergoen.

Et ass einfach duercherneen ze kommen an der Brexit-Diskussioun. Et gëtt ee grondsätzlechen Accord, mä bei der Definitioun an der Ëmsetzung, do kënnt de Sträit op.

Dat wier zum Beispill bei den Douane-Kontrollen op der Grenz tëscht Nordirland, wat zu Groussbritannien gehéiert, an der Republik Irland de Fall.

En anert Beispill wier de Sujet vum effektiven Handelsaccord, wou d'EU sech mat hire Reegele vum Marché intérieur wëll duerchsetzen. Fir Bréissel dierf et net esou sinn, dass zum Beispill sozial oder ekologesch Standarden duerch de Brexit ofgewäert ginn.

De Christophe Hansen seet awer, dass hien optimistesch géing bleiwen, dass trotz den Desaccorden, de brittesche Pragmatismus sech um Enn wäert duerchsetzen.