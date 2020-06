Besonnesch betraff ass d'Kosmetik- a Kierperfleegbranche, zu Lëtzebuerg ginn hei all Joer 13,6% vum Ëmsaz duerch Fälschunge verluer.

Dat schreift um Mëttwoch d'EUIPO, d'europäescht Amt fir dat intellektuellt Eegentum, an engem Rapport. Eleng vun 2019 op 2020 wier de Montant u Suen, déi de Betriber an deem Secteur wéinst Fälschungen duerch d'Lappe ginn, ëm 2,5 Milliarden Euro geklommen.

Nieft der Kosmetik an der Kierperfleeg gëtt et och bei de Wäiner an dem haarden Alkohol, de pharmazeutesche Produiten an de Spillsaachen a Spiller besonnesch vill Fälschungen. An all deene Branchen zesumme goungen, de Schätzunge vum EUIPO no, all Joer 19 Milliarden Euro doduerch verluer.

Extrait aus dem Rapport / © EUIPO

Hei gëtt et och Risike fir d'Gesondheet vun de Konsumenten, vue datt gefälschte Produiten net getest ginn. Vun deene geféierleche Fälschungen, déi registréiert goufen, wieren déi meescht fir Kanner bestëmmt: Spillsaachen, Saache fir Puppelcher oder nach Kannerkleeder.

Den Handel mat Fälschungen huet natierlech och en Impakt op d'Staatskeesen an der EU: duerch gefälschte Wuer um Maart an duerch direkt an indirekt Steieren a Kotisatiounen, déi bei enger illegaler Produktioun net bezuelt ginn, géifen all Joer am Ganze bis zu 15 Milliarden Euro feelen.

Liene mat organiséierter Kriminalitéit

D'EUIPO stellt iwwerdeems fest, datt organiséiert kriminell Gruppen ëmmer méi mat der Produktioun an dem Verkaf vu Fälschungen ze dinn hätten. Nieft dem negativen Impakt op Wirtschaft, Gesellschaft a Gesondheet géife Fälschungen dofir och Verbrieche wéi Drogenhandel a Geldwäsch ënnerstëtzen.

Déi zoustänneg Autoritéiten an der EU hätten zanter 2016 am Ganzen 29 grouss Operatiounen am Kampf géint Marken- a Produit-Piraterie duerchgezunn, déi sech géint organiséiert Gruppe geriicht hunn, déi och am Drogenhandel an an der Geldwäsch aktiv waren.

Fälschunge wiere keng Strofdoten ouni Affer, sot dozou den Direkter vum EUIPO, de Belsch Christian Archambeau: "Si stellen eendeiteg eng Gefor fir d'Gesondheet an d'Sécherheet fir d'Konsumenten duer. Ma, wéi eis Zesummenaarbecht mat Europol weist, kënne Fälschungen och schlëmm organiséiert Kriminalitéit ënnerstëtzen. Fir deem entgéint ze wierken, brauch ee koordinéiert international Mesuren op allen Niveauen."