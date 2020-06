D'EU-Deputéiert vun der ungarescher Fidesz-Partei vum Premier Victor Orban suspendéieren hir Memberschaft vun der EVP-Fraktioun.

Als Erklärung sot d'Vizpresidentin vun der Partei, datt d'Europäesch Vollekspartei ze vill an eng lénksliberal Richtung zéie géif. Et misst ee sech d'Fro stellen, ob d'EVP déi chrëschtlech Kultur respektéiert an eng Anti-Migratioun, Pro-Familljepolitik mécht.

E Spriecher vun der EVP seet sech iwwerrascht. An de Statute wier net virgesi seng Memberschaft op Äis ze leeën. Entweder et ass ee Member oder et trëtt een aus. Eng Rei konservativ Parteien, dorënner d'CSV hate sech scho méi laang derfir staark gemaach, fir d'Fidesz-Partei aus der EVP auszeschléissen.

Op Twitter schwätzt déi fréier EU-Kommissärin Viviane Reding vun der beschter Nouvelle zanter laanger Zäit.