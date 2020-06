Viru genee 35 Joer, den 14. Juni 1985, hu 5 europäesch Memberstaaten an der klenger Stad Schengen de Grondsteen fir Europa geluecht.

Déi ëmstridde Fermeturë vun de Grenzen an de leschte Méint wärend der Corona-Pandemie hunn eis gewisen, wéi fragil d'Fräiheet an Europa ka sinn. Elo, an der Phas vum Deconfinement ginn d'Grenzen nees all op, Stéchdatum heivir ass de 15. Juni.

RTL-NEWS: Vum 15. Juni u kann een nees bannent der EU reesen

De Robert Goebbels war Mëtt den 80er Jore Staatssekretär fir baussecht Affären, an huet an där Funktioun den ominéise Schengen-Accord op der Marie-Astrid ënnerzeechent, zesumme mat de 4 aneren EG-Memberen: Frankräich, Däitschland, Holland an der Belsch. En Accord, dee mat vill Skepsis deemools opgeholl gouf, ma sech duerno total bewäert huet.

De fréieren Ausseminister, Schengen Accord Signataire

„Et huet deemools eigentlech keen esou richteg dru gegleeft. De beschte Beweis ass, datt d'Ausseministeren hir Nummer 2 op Lëtzebuerg delegéiert hate fir ze ënnerschreiwen. Wa se gewosst hätten, wat aus Schengen géif ginn, wiere se warscheinlech léiwer sëlwer komm. Mais Schengen ass e Selbst-Läufer ginn. Well d'Leit queesch uechter Europa sat haten, dauernd fir näischt, viru Grenze kontrolléiert ze ginn. De Mënsch ass esou gebaut, datt e sech gäre frei beweegt.“

D'Zoumaache vun de Grenzen iwwert déi lescht Wochen hat jo fir vill Kritik gesuergt. E Schan-Fleck um bloe Fändel, esou vill Kritiker. Ma et misst een hei differenzéieren, esou den Ausseminister. Grenzen aus onlogeschen Hygiène-Grënn zouzemaachen, wier effektiv eng Schan gewiescht.

„Mir mussen eis bewosst sinn, datt mer net mat Grenzen-Zoumaachen dat doe bekämpfe kënnen. Mir kënnen et héchstens bekämpfen, andeems mer vill méi an d'Fuerschung an déi medezinesch Komponenten, déi mer zur Verfügung hunn investéieren. Wien elo mengt, datt ee mat nationale Reflexer esou eng Kris ënner Kontroll kritt, dee läit falsch.“

Wat Zukunft bréngt, weess keen. En Europa ouni Schengen a Schengen-Accord wäert et awer net méi ginn. Doriwwer war ee sech haut op d'mannst op der Musel eens.