Do ginn et jo direkt e puer Punkten, wou d’Positiounen tëscht den USA an der EU zimmlech wäit ausernee leien.

Sief et beim amerikanesche Réckzuch aus der WHO, oder dem Atomofkommes mam Iran. Oder och d’Noost-Politik, wou Washington déi geplangten Annexioun vu weideren Deeler vum Westjordanland duerch Israel ënnerstëtzt, d’EU doranner awer eng zentral Menace fir eng 2-Staate-Léisung gesäit.