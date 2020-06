D'Coronakris an d'Restriktiounen am ëffentlechen Liewen hat e groussen negativen Impakt op den internationalen Handel am Abrëll.

D'Exporter vun der europäescher Unioun an de Rescht vun der Welt sinn däitlech gefall. Wéi Eurostat matdeelt, hunn déi 27 Memberstaaten nach Gidder am Wäert vun 125,4 Milliarden Euro exportéiert. Dat sinn 28,2 Prozent manner ewéi am Abrëll zejoert. Allerdéngs sinn och manner Gidder vu baussen an d'Europäesch Unioun geliwwert ginn. Gidder am Wäert vun ronn 125 Milliounen. Dat ass eng Baisse vun 22,7 Prozent. Och tëscht den EU-Länner ass manner Handel bedriwwen ginn. Bannent engem Joer ass en ëm 32 Prozent erofgaangen a mécht nach 175 Milliarden Euro aus.