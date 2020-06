D'Regierung zu London hofft elo, dass nach bis d'Enn vum Summer en Ofkommes mat Bréissel steet, wéi et dann lo weidergeet tëscht der EU a Groussbritannien.

Dat hu béid Säiten e Méindeg no engem Video-Gespréich matgedeelt. De brittesche Premierminister Boris Johnson, d'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen, de Rotspresident Charles Michel an de President vum Europaparlament David Sassoli ware matenee verbonnen.

Déi éischt véier Gespréichsronnen tëscht de jeeweilegen Diplomate waren enttäuschend. Bis Enn Juli soll dowéinst nach eng Kéier méi intensiv negociéiert ginn.

Bis zum Enn vun dësem Joer gehéiert Groussbritannien nach zum EU-Bannemaart an zu der Zollunioun. Am Alldag huet sech also wéineg changéiert. Et kéint awer chaotesch ginn an zu engem wirtschaftleche Broch kommen, wann et bis 2021 kee Kontrakt tëscht Bréissel a London gëtt.