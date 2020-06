"Mir missten eis alleguer bewosst sinn, dass déi chinesesch kommunistesch Partei eis Liewensweis géif menacéieren."

Dat sot den amerikaneschen Ausseminister Mike Pompeo bei enger Reunioun mat sengen EU-Homologen.

D'Relatioun tëscht den USA a China war an der Lescht, ënnert anerem wéinst Handelsstreidereien oder dem sougenannte Sécherheetsgesetz fir Hongkong, ëmmer erëm strapazéiert ginn. Och wann d'EU déi chinesesch Politik dacks net gutt fënnt, gouf et bis ewell nach keng esou direkt Konfrontatioun wéi tëscht den USA a China.

Wat déi transatlantesch Bezéiungen ugeet, huet den EU-Aussebeoptraachte Josep Borrell iwwerdeems erkläert, dass ee sech wuel net bei alle Sujeten eens wier, ma dass d'Zesummenaarbecht tëscht der EU an den USA ëmmer nach immens wichteg wier.

Änlech Wierder gouf et vum Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn, deen a senger Interventioun ënnerstrach huet, wéi wichteg et wier, zesummen dorun ze schaffen Demokratie, Mënscherechter, Fridden, Sécherheet an de Rechtsstaat iwwerall an der Welt ze garantéieren.

Wat den No-Ost-Konflikt ugeet, huet de Jean Asselborn allerdéngs erkläert, dass d'EU sech onbedéngt misst géint eng Annexioun vum Westjordanland duerch Israel stellen. Dëst wier eng flagrant Violatioun vum internationale Recht. Ausserdeem wier dat immens geféierlech fir d'Sécherheet an der Regioun.