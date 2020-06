Et gëtt een neie Moment gebraucht an de Brexit-Negociatiounen, sou de brittesche Premier an d'Cheffe vun den EU-Institutiounen no enger Videokonferenz.

Et war een Telefonsgespréich, fir sech ze soen, dass ee sech net richteg versteet. Op brittescher Säit wëll een negociéieren iwwert de sougenannte "Level playing field" beim Handelsofkommes. Op der Säit vu Westminster wëll ee souvill wéi méiglech kënne vun EU-Reegelen divergéieren, wärend Bréissel fäert, dass dat zu onfairer Konkurrenz féiert. Sträit gëtt et och bei der Fro, ob den Europäesche Geriichtshaff zu Lëtzebuerg an Zukunft bei Handelsfroe soll entscheeden, nodeems déi brittesch Regierung gesot huet, dass si dat Geriicht no hirem Exit net méi unerkenne mussen. Den DP-Europadeputéierte Charles Goerens setzt säi Vertrauen an de Brexit-Negociateur Michel Barnier. Eng sougenannten "Hohe Staatskunst" wier gefrot, fir d'EU aus hirem Dilemma erauszebréngen. Wann d'EU géing noginn, dann iwwerschreit se hir eege rout Linnen, mä wa se net nogëtt, da kënnt et zu kengem Accord Enn des Joers. Brexit-Deal / Rep. Bill Wirtz Den LSAP-Europadeputéierte Marc Angel fënnt, dass d'Resultater vun den aktuelle Verhandlungen net impressionant sinn. Wann de Premierminister Johnson wierklech een Accord wéilt, da misst hien einfach Concessioune maachen op Sujeten, wéi dem "Level playing field". Dat heescht, dass Groussbritannien der EU entgéint kënnt op Reglementéierunge vu Wueren a Servicer, sou nach de sozialistesche Politiker. Den CSV-Europadeputéierten Christophe Hansen ass de Rapporteur fir ee méiglechen Handelsofkommes mat Groussbritannien a schwätzt och dovun, dass een en Neistart am Toun brauch, well dee wier an der Lescht ganz schlecht gewiescht. Hie schwätzt och vun der Wichtegkeet vum "Level playing field". Déi gréng Europadeputéiert Tilly Metz mengt, dass d'Chancen op een Deal elo ëmmer méi kleng ginn. Sozial an ökologesch Standarden dierften op kee Fall reduzéiert ginn. Zënter der Videokonferenz vun e Méindeg ass et sécher, dass et zu kenger Verlängerung Enn dës Joers wäert kommen, trotz Corona. De brittesche Premierminister seet, dass hie kee Grond gesäit, firwat déi grouss Linne vun engem endgültegen Accord net schonn de nächste Mount stoe sollen. Links Brexit-Deal / Rep. Bill Wirtz