Et gëtt zwar keng europäesch Tracing App, mä national Apps sollen och iwwert déi national Grenzen eraus funktionéieren.

Wéi d'EU-Kommissioun dës Woch matgedeelt huet, hu sech d'Memberstaate mat der Ënnerstëtzung vun der Kommissioun drop gëeenegt, fir e sécheren Informatiounsaustausch tëscht deenen nationalen Applikatiounen ze garantéieren, déi dezentral funktionéieren.

Konkret bedeit dat, datt doduerch de Gros vun den nationale Corona-Warn-Apps matenee vernetzt kéinte ginn, grad och dann, wann, wéi elo an der Vakanzenzäit, déi usteet, d'Leit an aner Memberstaate reesen.

Et wier wichteg derfir ze suergen, datt d'Europäer an Europäerinnen d'App aus hirem eegene Land weider notze kënnen, egal wou se an der Europäescher Unioun ënnerwee sinn, sou den zoustännege Kommissär fir de Bannemaart, den Thierry Breton. Tracing Apps géifen hëllefen, d'Ausbreedung vum Coronavirus ze bremsen. D'Zil wier et, datt, d'Bierger e positiven Test oder eng Warnmeldung kréien, egal wou se sinn an egal, wéi eng App se benotzen.

E Spriecher vun der Kommissioun huet op Nofro vun der DPA betount, datt den Ament sechs dezentral Apps direkt matenee vernetzt kéinte ginn, sou bal d'Technik aktualiséiert gëtt. Mëttelfristeg géif d'Kommissioun e Server installéieren, deen déi national Apps matenee verbënnt an d'Donnéeë verschafft. A ronn zwou Woche sollt eng Testphas lancéiert gi mat den Apps aus Däitschland an dräi anere Memberstaaten. Déi franséisch an déi ungaresch Apps sinn iwwregens hei net derbäi, well déi d'Donnéeë vun den Utilisateuren zentral erfaassen a späicheren.

Lëtzebuerg ass jo nach ëmmer bei deene Länner, déi en digitalen Tracing fir den Ament net fir néideg halen. An engems huet d'Regierung awer vun Ufank u fir eng europäesch Léisung plädéiert.

D'Entwécklung vun enger europawäiter eenheetlecher App war awer wéinst den ënnerschiddlechen Approchen an de Memberstaate séier ausgeschloss ginn. Bréissel hält awer drop, datt d'Staate sech enk ënnerteneen ofstëmmen.