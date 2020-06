De Büro vum Europaparlament zu Lëtzebuerg organiséiert eng Serie vun Online-Debaten, an deenen d'Konsequenzen an d'Mesuren an der Kris diskutéiert ginn.

E Freideg steet folgend Thema um Programm: EU-Talk: Desinformatiounskris? De Lëtzebuerger Büro vum Europäesche Parlament invitéiert Iech op den EU-Talk iwwert d'Falschnoriichten a Verschwierungstheorien an Zäite vu Corona e Freideg, 26. Juni 2020, 12.30 - 13.30 Auer. Eis Invitéë sinn d'Europadeputéiert Isabel Wiseler-Lima (CSV/ EVP), de Member vum däitsche Bundestag Karl Lauterbach (SPD) souwéi de Wëssenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Am Moment zirkuléiert eng Abberzuel vun Informatiounen, Falschinformatiounen a Gerüchter iwwert de Covid-19. D'Weltgesondheetsorganisatioun WHO bezeechent dat schonn als 'Infodemie'. Déi grouss Desinformatioun-Campagnen, déi am Ëmlaf sinn, stellen awer e Risiko fir déi ëffentlech Gesondheet duer. Si stelle beispillsweis Mesuren, wéi d'Undoe vu Masken als sënnlos duer oder verkafen de Leit vermeintlech Wonnermëttel. Wärend d'EU mat enger gemeinsamer Strategie an enger Campagne op Desinformatioun reagéiert, ass eng politesch Reegelung a Klassifikatioun vun Informatiounen mat Schwieregkeete verbonnen. Wéi a vu wiem dës Pandemie online ka bekämpft ginn, thematiséiere mir an dësem EU-Talk. D'Talkronn ass op Lëtzebuergesch an op Däitsch. D'Webinare kënnen ëmmer live iwwer Zoom gekuckt ginn, wou ee sech per Link aschreiwen an och Froe stelle kann. Iwwerdeems gëtt et Facebook Live-Iwwerdroungen op der Säit vum Europäesche Parlament zu Lëtzebuerg an de Video gëtt dono och op Youtube.