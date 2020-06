Déi europäesch Unioun erfëllt hir eegen Ziler net, wat de Klimaschutz an d'Gläichstellung vu Männer a Fraen ugeet.

Dat geet aus engem Rapport vum europäesche Statistik-Büro Eurostat ervir. Wat d'Geschlechtergläichstellung betrëfft, hätt ee sech bannent de leschte fënnef Joer esouguer verschlechtert. 2019 louch d'Männerquote um Aarbechtsmarché bei ronn 5 Prozent iwwert där vun de Fraen no der Ausbildung. Dat ass eng Hausse vu bal engem Prozent. Positiv wier, dass d'Zuel vun de weiblechen Deputéierten an den nationale Parlamenter an d'Luucht gaangen ass, betount den EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni. Et "ass awer nach e wäite Wee" bis bei d'Gläichstellung vu Mann a Fra, betount hien.

Beim Klimaschutz hätt et am selwechten Zäitraum och kee Fortschrëtt ginn. Den Ausstouss vun den Zäregasen ass an de leschte 5 Joer ëm 2,7 Prozent zeréckgaangen. D'Zil, d'Emissioune bis 2030 ëm 40 Prozent ze verréngeren, kéint deemno net erreecht ginn. De Klimaschutz ass ee vun de 17 Nohaltegkeetsziler vun der Europäescher Unioun.

An deene meeschten anere Beräicher wier een de gesaten Ziler awer méi no komm. Dee gréisste Progrès hätt ee bei der Fërderung vu Fridden a Gerechtegkeet gemaach, genee wéi am Kampf géint d'Aarmut.