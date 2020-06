Déi Europäesch Autoritéit fir Medikamenter huet de Feu Vert ginn, fir de Wierkstoff Remdesivir an der Europäescher Unioun kënnen anzesetzen.

Den Traitement soll bei bestëmmte Patienten an ënner gewëssen Oploe gemaach ginn. D'EU-Kommission muss och nach d'Accord sinn, wat awer als Formsaach gëllt.

Remdesivir war Ugangs géint Ebola entwéckelt ginn. Fuerscher hu rezent erausfonnt, datt et eng gewëss Wierkung géint Covid-19 gëtt. Experten no géif d'Mëttel am Beschten am Ufank vun der Infektioun hëllefen, wann d'Leit nach net hospitaliséiert sinn a beotemt ginn.