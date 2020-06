De 9. Juli gëtt gewielt, dat fir eng Mandatszäit vun 2 Joer a 6 Méint.

De Pierre Gramegna kandidéiert fir Chef vum Eurogrupp ze ginn. De Lëtzebuerger Finanzminister schreift op Twitter, dat hie prett wier. An der momentaner Situatioun wier et wichteg fir bannent der Eurozon de Konsens an de Kompromëss ze sichen.

Hie wéilt seng 6 Joer laang Experienz als Minister, seng Energie a seng Diplomatie fir dës Charge asetzen.

Géigekandidate si jo déi spuenesch Wirtschaftsministesch Nadia Calviño an den den iresche Finanzminister Paschal Donohoe.

De Vott bei deem et ëm d'Successioun vum Mario Centeno geet ass den 9. Juli.

Et gëtt mat enger einfacher Majoritéit ofgestëmmt an d'Mandat dauert zwee an en halleft Joer.

Ready to stand as candidate for the #Eurogroup presidency. Today's momentous challenges require consensus & compromise between all Eurozone members - small or large, North to South & East to West of 🇪🇺. I will use my 6-year experience, all my energy and diplomacy for this task.

Bis en Donneschdeg den Owend kann ee sech nach mellen, fir President vum Eurogrupp ze ginn. Et ass zwar nëmmen en informelle Gremium, ma en huet deels awer e groussen Afloss op d'Politik an Europa. Entspriechend wichteg ass de Presidenteposten, deen elo erëm nei muss besat ginn, well den aktuelle President Mario Centeno als Finanzminister a Portugal zeréckgetrueden ass.

Den Eurogrupp, deen 1997 an d'Liewe geruff gouf, hat virop bei der Finanzkris 2008 eng prominent Roll ugeholl, fir d'Politik vun den eenzelen Euro-Länner ze koordinéieren. An där Zäit war den deemolege Lëtzebuerger Finanzminister Jean-Claude Juncker President vum Grupp. An och dës Kéier ass erëm e Lëtzebuerger am Gespréich fir dee Posten.

Zanter 2017 steet de portugisesche Finanzminister Mário Centeno un der Spëtzt vum Eurogrupp. Schonn deemools war de Lëtzebuerger Finanzminister Pierre Gramegna am Gespréich fir dee Posten, huet sech awer musse géint de Portugis geschloe ginn.

Nom Jean-Claude Juncker wier de Pierre Gramegna schonn deen zweete Lëtzebuerger un der Spëtzt vum Eurogrupp. Ausserdeem kéint et wéinst der laangjäreger Steierpolitik vum Grand-Duché och schwiereg ginn, Ënnerstëtzung fir eng Lëtzebuerger Kandidatur ze kréien.

Nieft dem Pierre Gramegna ass och den iresche Minister Paschal Donohoe am Gespréich fir de Posten. Als Finanzminister huet hien sech allerdéngs, genee wéi de Pierre Gramegna iwwregens, géint eng EU-Digitalsteier agesat. Dat well an Irland eng Rei grouss US-Konzerner wéi Google, Facebook an Apple hiren Europäesche Sëtz hunn an d'Land vill dovu profitéiert.

Déi eenzeg Kandidatur, déi bis ewell och offiziell annoncéiert gouf, ass déi vun der spuenescher Wirtschaftsministesch Nadia Calviño. Domat wär si déi éischte Fra, déi de Grupp vun den 19 Euro-Länner géif leeden. Si huet laang fir EU-Kommissioun zu Bréissel geschafft an ass zanter 2018 Ministesch a Spuenien. Positiv opgefall ass si an der Lescht virop beim Ausschaffe vum EU-Milliardenhëllefspak an der Coronakris.

Den 12. Juli géif den aktuelle President säi Posten dann definitiv ofginn. D'Mandat vum Eurogruppechef ass fir zweeanenhalleft Joer.