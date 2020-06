De Stierflechkeetstaux vun de Kanner, déi sech mam Coronavirus infizéiert hunn, ass enger europawäiter Etüd no immens kleng.

Manner wéi 1 Prozent vun den infizéierte Kanner a Jugendleche sinn un de Suitte vu enger Corona-Infektioun gestuerwen. Dat geet aus engem Bericht an der Fachzäitschrëft "The Lancet Child & Adolescent Health" ervir.

Bei der Majoritéit vun den infizéierte Kanner a Jonken hätt de Virus en douce Verlaf, sou de Chef vun der Etüd, de Marc Tebrugge vum University College London.

Fir d'Etüd hat dat europäescht Fuerscherteam d'Krankheetsverleef vu 582 Mannerjäregen am Alter tëscht 3 an 18 Joer ausgewäert, déi an 82 Gesondheetsariichtunge versuergt gi waren. Sämtlech Kanner a Jugendlecher ware positiv op de Coronavirus getest ginn. Just 4 si gestuerwen, dovun haten der 2 Virerkrankungen.

An 8 Prozent vun de Fäll hat déi vum Virus ausgeléisten Otemwee-Erkrankung Covid-19 e schroe Verlaf, respektiv hu missen an Intensivbehandlung. Dëst wier e klengen, awer "bemierkenswäerten" Undeel, sou den Tebruegge. 16 Prozent vun de Mannerjäregen haten dogéint keng Symptomer.

Den niddrege Stierflechkeetstaux huet ënner anerem domat ze dinn, datt Virerkrankunge ënner Mannerjäregen däitlech méi seele si wéi bei Erwuessenen. Nëmmen ee Véierel vun de Kanner a Jugendlechen aus der Etüd haten eng Virerkrankung.

D'Fuerscher ginn donieft dovun aus, dass d'Warscheinlechkeet bei Kanner a Jonken, un enger Coronavirus-Infektioun ze stierwen, nach méi niddereg ass, wéi an hiren Ënnersichunge gemooss gouf. Et wier dovun auszegoen, dass mam Virus infizéiert Kanner mat engem schwaache Krankheetsverlaf dacks net an e Spidol oder en Dokter bruecht ginn. Dësen Undeel vun Infizéierten ass an der Etüd net erfaasst.