Dat Ganzt ass duerch d’Corona-Pandemie eng grouss Video-Konferenz, un där eng 80 Regierungen an och zivil-gesellschaftlech Vertrieder Deel huelen.

Vertrieder aus iwwer 60 Länner sinn dobäi. Fir Lëtzebuerg ass et den Ausseminister Jean Asselborn.

Et ass ewell schonns déi 4 Konferenz vun där Zort.

Bei der leschter am Mäerz 2019 ware bal 7 Milliarden € zesummekomm, mat deene Milliounen Syrer ënnerstëtzt ginn, déi wéinst dem Biergerkrich am In- an Ausland op der Flucht sinn.