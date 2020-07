Däitschland huet vum 1. Juli un net just d'Presidence am UNO-Sécherheetsrot, mä och déi vun der Europäescher Unioun.

Um Hallefnuecht huet Berlin dës Aufgab vu Kroatien iwwerholl.



De grousse Sujet vun der EU-Presidence ass wuel d'Coronakris an hir sozial, wirtschaftlech a sanitär Konsequenzen.

Dëse Mount soll de Konjunkturprogramm vu 750 Milliarden Euro an de Budget fir déi nächst 7 Joer ficeléiert ginn.

Wichteg Theme sinn an deenen nächste 6 Méint awer och de Klimaschutz, Digitalisatioun, d'Migratioun an d'Roll vun Europa an der Welt.

D'Presidence an der europäescher Unioun wiesselt jo all 6 Méint. Bis Enn dës Joers presidéiert Däitschland eng 1.500 Rendezvousen op EU-Niveau, ier ugangs d'nächst Joer Portugal iwwerhëlt.

Am Sécherheetsrot vun de Vereenten Natiounen ass Däitschland zënter dem Ufank vum leschte Joer Member fir 24 Méint an huet elo fir d'zweete Kéier d'Presidence. Déi dauert awer just e Mount.

Den däitschen Ausseminister Heiko Maas huet annoncéiert do eng nei Resolutioun iwwert d'Corona-Pandemie wëllen anzebréngen, déi bis elo duerch e Konflikt mat de permanente Memberen USA a China kee Succès hat.

Donieft dierft déi geplangten Annexioun vum besate Westjordanland och ganz geschwënn e Sujet sinn, mat deem den UNO Sécherheetsrot sech muss beschäftegen.