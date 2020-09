Déi europäesch Chiffere sinn zënter enger Zäit nees staark um klammen, op d'mannst déi vun den Neiinfektiounen.

Verschidde Länner melle Rekorder, mat Zuele wéi et se bei der éischter Well mol net usazweis gouf. D'Spideeler sinn op de meeschte Plazen awer nach net iwwerlaascht.

Frankräich

D'Situatioun verschäerft sech zum Beispill bei eise franséischen Noperen. E Mëttwoch goufe méi wéi 16.000 Neiinfektioune gezielt. Bei der éischter Well louch den Dages-Maximum mol net hallef sou héich, woubäi och manner getest gouf. Bei de Stierffäll a bei der Belaaschtung vun de Better ass een zwar wäit ewech vun der Situatioun aus dem Mäerz an Abrëll. Trotzdem fänken d'Intensivstatiounen nees un, méi voll ze ginn, et sinn elo nees iwwer 1.000 Patienten do. Virun allem déi grouss Stied si betraff, Paräis a Marseille. D'national Regierung huet ordonnéiert, datt zu Marseille vun e Samschdeg un nees all d'Restauranten a Cafée mussen zoumaachen. De Géigewand an der Mëttelmier-Stad ass awer enorm.

Spuenien

Staark betraff ass och weiderhi Spuenien. An der Lëscht goufen et dacks méi wéi 10.000 nei Fäll den Dag. 40% vun den Infektioune ginn zu Madrid registréiert. En zweete Lockdown fir d'Haaptstad steet am Raum. D'Regierung wëll e Freideg nei Mesurë bekannt maachen.

Coronavirus an Europa / Rep. Pit Everling

Groussbritannien



Och a Groussbritannien gi pro Dag sou vill Fäll gemellt wéi ni virdrun. Pubs a Restaurante mussen ëm 22 Auer zoumaachen. D'Regierung mécht den Appell un d'Leit, fir sou vill wéi méiglech vun doheem aus ze schaffen.

© AFP/Robin BJALON

Wéi gesäit et soss an Europa aus?

De Wäert, dee jo gemenkerhand gekuckt gëtt, ass dee vun der Inzidenz op 7 Deeg an do läit de Grenzwäert bei 50 neien Infektioune pro 100.000 Awunner.

Am Moment leien nieft Lëtzebuerg eng ganz Partie Länner iwwert dem kritesche Wäert: Spuenien, Frankräich, Groussbritannien, d'Belsch, Holland, Island, Dänemark, Tschechien, Éisträich, d'Slowakei, Moldawien, Kroatien a Montenegro.

Dat lescht genannte Land huet mat 355,8 Fäll pro 100.000 Awunner de schlechtste Wäert fir déi lescht 7 Deeg.

Et sief präziséiert, datt an Europa den Ament bedeitend manner Leit stierwe wéi am Mäerz an Abrëll. D'Weltgesondheetsorganisatioun warnt awer, datt och déi Zuelen elo am Hierscht wäerte klammen.