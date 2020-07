Ënner komeschen Ëmstänn gouf an de leschten Wochen an Dosende Büroe vum EU-Parlament zu Bréissel agebrach.

An engem Gebai dat staark geséchert ass. Dat mellt den däitschen ARD-Studio zu Bréissel.

Ënnert anerem den EU-Deputéierten Nico Semsrott vun der satirescher Partei DIE PARTEI ass concernéiert. Hien hat e Video eropgelueden, an deem hien en Tirang vu sengem Pult weist, deen opgebrach gouf. Do war e Schlëssel dran, mat deem war e Schaf opgemaach ginn an et goufen zwee Laptoppen geklaut. Och aner däitsch Deputéiert mellen änlech Virfäll: Laptoppen, Handyen a Kameraen wäre geklaut ginn.

Den Martin Häusling vun den Gréngen verdächtegt den interne Sécherheetsdéngscht. D'Deputéiert wäre weder gewarnt ginn, nach wär dee Service besonnesch kooperativ bei der Enquête, an iwwerhaapt misst een e Schlëssel hu fir iwwerhaapt an d'Enceinte vum Gebai eranzekommen. Och d'Iwwerwaachungskameraen wären net u gewiescht.

Eng Spriecherin vum Parlament hätt der ARD kuerz matgedeelt, et géif eng Enquête lafen.