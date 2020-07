750 Milliarden Euro huet d'EU-Kommissioun de Länner zur Verfügung gestallt, fir eng sozial Kris no Corona ze verhënneren.

E grousse Problem,dee bleift, ass de Jugend-Chômage. Ee vun den Haaptsujeten och op der Visitt vun den zwee EU-Kommissären, zoustänneg fir de Bannemaart a fir d'Aarbecht. De fréiere franséische Minister Thierry Breton an de Nicolas Schmit. 22 Milliarden Euro sinn ageplangt am Kampf géint de Jugend Chômage. Den Thierry Breton:

„On sait que c'est un sujet extrêmement important. C'est bien entendue que si on règle le problème économique, on règle le problème sociale. Mais avec mon collègue Nicolas Schmit, nous travaillons d'arrache pied pour que les jeunes ne soient pas victimes de cette crise. Beaucoup de solutions étaient déjà mis sur la table pour les accompagner dés de la rentrée. » Dofir sollen d'Betriber finanziell ënnerstëtzt ginn, fir datt se awer deene Jonken eng Ausbildung kënnen ubidden. Et hofft een, esou den Nicolas Schmit, op weider fräigesate Gelder vun der Kommissioun.

„Zu Lëtzebuerg sinn 20 bis 30 Prozent vun de Betriber net prett fir déi nämmlecht Zuel oder iwwerhaapt keen Apprentissage méi ze maachen. Vill Betriber wëssen net, ewéi hir Zukunft ausgesäit, hunn och vläicht finanziell Schwieregkeeten. Dat géif heeschen, datt am Fong déi Jonk mat am Meeschte vun der Kris beanträchtegt sinn. Dobäi kënnt, datt wann an e puer Joer d'Ekonomie nees unzitt, mir keng Jonker méi hunn, déi ausgebilt goufen.“

D'Stäerke vun de Jugendausbildunge géif ganz uewen op der Lëscht stoen. Esou de Constat.