D'Kommissioun huet hir Konjunkturprognos fir 2020 um Dënschden op -8,3% no ënnen ajustéiert. An der Eurozon rechent Bréissel mat engem Réckgang vun 8,7%.

Ugangs Mee hat d'Kommissioun an hirer Fréijoersprognos schonn annoncéiert, datt d'Corona-Kris d'EU-Länner an eng onvergläichlech Rezessioun dreiwe géif. Deemools ass si allerdéngs nach vun engem Abroch vun der Wirtschaftsleeschtung vu 7,7% fir d'Eurolänner a 7,4% fir alleguer déi 27 EU-Staaten ausgaangen.

Mëttlerweil gëtt an deenen am schwéierste vun der Pandemie betraffenen Eurolänner Frankräich, Italien a Spuenien 2020 mat enger Chute vum PIB vun iwwer 10% gerechent, esou d'Kommissioun um Dënschdeg. Bei Däitschland ass d'Kommissioun e bësse méi optimistesch an huet de Réckgang vu 6,5% am Fréijoer op elo 6,3% revidéiert.

Fir Lëtzebuerg gi se zu Bréissel fir dëst Joer vun engem Minus vu 6,25% beim PIB aus. Am éischten Trimester war et schonn emol eng Baisse vu bal 3%. Fir d'nächst Joer kritt de Grand-Duché nees ee Wuesstem vu 5,5% projezéiert.

D'Exekutiv vun der Europäescher Unioun rechent nämlech weider domat, datt d'Wirtschaft sech d'nächst Joer erhuele wäert. Deemno soll de Prognosen no d'Wirtschaftsleeschtung an den EU-Länner nees ëm 5,8% unzéien, an den Eurozon-Länner ëm 6,1%.