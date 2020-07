Zanter 2019 huet Lëtzebuerg versprach eppes méi wéi 70 Migranten a Flüchtlingen opzehuelen. Bis ewell sinn der 62 ukomm...

Ma net all d'Memberstaaten sinn d'Accord fir dës Leit, déi an den italieneschen a malteseschen Häfen ukommen, uechter Europa ze verdeelen. Dobäi wier d'Laascht fir déi eenzel Länner net immens grouss, wann se alleguer géife matmaachen, dovun ass de Lëtzebuerger Aussen- an Immigratiounsminister, Jean Asselborn, iwwerzeegt. Op déi ganz europäesch Unioun héichgerechent, wieren dat nämlech just 46.000 Leit.

Vill vun de Leit, déi am Mëttelmier riskéieren z'erdrénken, gi gerett an duerno an en europäeschen Hafe bruecht. Fir europäesch Länner, mat engem Mëttelmierhafen, z'ënnerstëtze sollen dës Leit gläichméisseg uechter Europa verdeelt ginn. Ma trotz jorelaangen Diskussiounen, ginn et ëmmer nach Memberstaate, déi dat refuséieren. Dat ënnert anerem wéinst dem sougenannte Pull-Effekt, dat heescht, dass d'Retten a Verdeele vu Leit uechter Europa nëmmen nach méi Flüchtlingen a Migrante géif unzéien.

De Jean Asselborn iwwert de Pull-Effekt

„Wann de Pull-Effekt determinant ass, da muss een esou éierlech sinn a soen, da loosse mir d'Leit erdrénken. Dann hu mer kee Pull-Effekt. Mir si jo awer nach sécher op der Schinn, dass mir Leit, déi am Mier sinn an déi kënne gerett ginn, dass mir déi retten. An da kommen se an en Hafen. Mir kënnen net deene Länner, déi en Hafen um Mëttelmier hunn, déi ganz Laascht iwwerloossen.“

Et misst een éischter géint Passeuren, Schmuggler a Mënschenhändler virgoen, esou de Jean Asselborn weider: „Dat anert Argument ass dat klassescht vu ville Länner, méi am Oste vun der europäescher Unioun, dass Migratioun eben onsécher ass. Si soen et net, a si denken, Migratioun ass Terrorismus.“

Egal wéi, wier et fir de Jean Asselborn net akzeptabel, dass verschidde Länner einfach ewechkucken. Mat där Positioun war hien an engem Interview op der éisträichescher Tëlee allerdéngs e bëssen ugëeckt: „Ech hunn dat gesot, wat ech ëmmer soen, dass et net richteg ass, dass Länner einfach op déi aner Säit kucken oder soen et geet alles nëmmen op fräiwëlleger Basis, mir hëllefen eben net mat bei der Ëmverdeelung vu Leit, déi gerett gi sinn an déi an den Häfen ukommen. An Éisträich mécht dat "à la perfection".“

De Jean Asselborn: Flüchltingen / Terrorismus

A wäert wuel weider verhënneren, dass eng europäesch Solutioun ka fonnt ginn. Op alle Fall, huet de Lëtzebuerger Minister sech net ganz optimistesch gewisen, dass een nach e Kompromëss fënnt.