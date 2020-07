Weider Themen, déi d’Däitschland wärend der EU-Presidence wichteg sinn, sinn d’Fortschrëtter vun der Digitaliséierung, grad ewéi de Klimaschutz.

Wéinst der Corona-Kris steet d’EU virun där gréisster Aufgab an hirer Geschicht, dat huet Angela Merkel e Mëttwoch de Mëtten am Europaparlament annoncéiert. Eng Woch nom Start vun der däitscher EU-Presidence hat d’Bundeskanzlerin zu Bréissel hire Programm presentéiert. Se huet dobäi 5 Grondprinzippie genannt, wéi ënnert anerem d’Grondrechter, de Klimaschutz an d’Digitaliséierung, déi wichteg sinn an d’Presidence präge wäerten.

Déi däitsch EU-Presidence steet am Zeeche vun där aktueller Corona-Kris. D’Situatioun wier aussergewéinlech an der Geschicht vun der Europäescher Unioun, esou d’Bundeskanzlerin. Dowéinst wieren d’Grondrechter elo besonnesch wichteg. Virun allem den europäeschen Zesummenhalt.

"Ech gleewen un Europa", esou d'Bundeskanzlerin Angela Merkel am Europaparlament zu Bréissel. Eng Woch nom Start vun der däitscher Rots-Presidentschaft, huet d'Kanzlerin dann och hire Programm presentéiert. Hei gouf virun allem un den Zesummenhalt vun den Europäer wärend der Corona-Pandemie appelléiert.

De Fokus soll déi nächst 6 Méint op de Grondrechter vun den Europäer leien. Aner Themen déi opkoume waren de Klimaschutz, Digitalisatioun, ewéi och déi europäescher Responsabilitéit par Rapport zum Rescht vun der Welt. Europa ass lieweg, sou d Angela Merkel.

Aus der Ried vun der Bundeskanzlerin Angela Merkel

D'Sich no engem Kompromëss beim Konjunkturprogramm vu 750 Milliarde gëtt déi éischt grouss Etapp fir déi däitsch Presidentschaft. Detailer vum Programm bleiwe weider ëmstridden. E Kompromëss soll um EU-Sommet de 17. an 18. Juli zu Bréissel fonnt ginn.

Déi 27 EU-Staats-a Regierungscheffe wëllen de 17. Juli zu Bréissel probéieren eng Eenegung, op dee ronn 1,8 Billiounen-Euro-schwéiere Finanzpak bis 2027, ze fannen. Hei soll och iwwert den Neesopbau-Fong fir d’Iwwerwanne vun der Wirtschaftskris diskutéiert ginn. Bei dëse Finanzfroen drängt d’Angela Merkel op een Accord.

Weider Themen, déi Däitschland wärend der EU-Presidence wichteg sinn, sinn d’Fortschrëtter vun der Digitaliséierung, grad ewéi de Klimaschutz. D’Bundeskanzlerin wëll op e Wandel zu enger grénger Wiertschaft hischaffen. Dobäi wier et wichteg, d’Klimaneutralitéit an der EU bis 2050 gesetzlech ze verankeren.

An der Ried goung et och ëm d’Verhandlunge mat Groussbritannien. D’Fortschrëtter an de Brexit-Gespréicher wiere bis ewell iwwersiichtlech. Am Hierscht wëll een en Ofkommes schléissen.