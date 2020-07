Déi amerikanesch Video-Plattform huet keng Obligatioun, fir senge Benotzer hir Daten erauszeginn.

Dat huet den Europäesche Geriichtshaff en Donneschden decidéiert. Youtube däerf just d'Wunnadress vu sougenannte Filmpirate weiderginn, keng E-Mail-Adress, keng IP Adress an och keng Telefonsnummer.

Dëse Prozess kënnt am Kader vun enger Plainte vun der Firma Constantin Film, déi an Däitschland dëst géint Youtube gemaach hat, well 2013 an 2014 zwee Filmer illegal op d'Plattform eropgeluede goufen. Wéi d'Firma Informatioune wollt sammelen, fir d'Piraten ze fannen, hat Youtube refuséiert, hinnen déi ze ginn.

Den däitsche Geriichtshaff hat den Europäesche Geriichtshaff gebieden, sech ëm dee Fall ze këmmeren.