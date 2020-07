Den EU-Rotspresident Charles Michel proposéiert ee Fond vu 5 Milliarden Euro, fir de finanzielle Schock vum Brexit an der EU opzefänken.

De fréiere belsche Premier wëll eng Reserv uleeën, fir d'Europäesch Unioun géint potentiell net-antizipéiert Konsequenze vum Brexit ze schützen. Bei de 5 Milliarden Euro géif hie virun allem un déi am stäerkste getraffe Staaten denken, sou e Freideg de Michel, wéi hie Propositioune fir de Budget fir déi nächst 7 Joer virgestallt huet.

Offiziell sinn d'Britten den 31. Januar aus der EU ausgetrueden. Groussbritannie bleift awer nach an der Iwwergangsphas bis Enn dës Joers am EU-Bannemaart an an der Zollunioun. Dofir huet d'EU eng Fräihandelszon ouni Zoll proposéiert, ma d'Verhandlunge kommen net gutt virun.

Et wéisst een nach net, wéi d'Gespréicher mat London ausgoe géifen, dofir wier et wichteg virzesuergen an eng Reserv virzegesinn. Hie proposéiert, datt d'EU-Kommissioun bis November 2021 d'Besoinen analyséiert an da Critèrë fir déi néideg Gelder virschléit.

Am Ganze proposéiert de Charles Michel fir d'Joren 2021 bis 2027 ee Budget vun 1.074 Milliarden Euro an donieft een Opbaufong an der Héicht vu 750 Milliarden Euro. Dëse Budget hätt 13 Milliarden Euro manner wéi deen, deen um leschte, gescheiterte Sommet am Februar virgeschloe gouf.