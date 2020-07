Fir datt Europa bis 2050 ee klimaneutrale Kontinent gëtt, muss souwuel eis Gesellschaft, wéi och eis Ekonomie sech déifgräifend änneren, sou d'Tilly Metz.

D'Tilly Metz iwwer d'Kilmagesetz / Reportage Claudia Kollwelter

Déi gréng Europadeputéiert kommentéiert esou d'EU-Klimagesetz, dat d'Grondlag soll si fir all d'Klimaschutzmesuren, déi an den nächste Joerzéngte bannent der europäescher Unioun decidéiert ginn. Virun allem am Secteur vum Transport misst sech eppes doen.

An dat, well den Transportsecteur fir net manner wéi 27% vun den Zäregasemissiounen an der EU responsabel ass. D'Klimagesetz misst dem Tilly Metz no all d'Secteure vum Transport am Viséier hunn, och an der Loft- an der Schëfffaart mussen d'Emissiounen erof gedréckt ginn:



Duerch eng besser Technologie an e bessere Management vun de Slots an der Fligerei, respektiv de Faarten. Mat méi nohalteger Energie, mee och generell fir de Verkéier ze reduzéieren, duerch d'Ubidde vun attraktiven Alternativen iwwert d'Schinnen. Esou misst een et an de Grëff kréien, fir kuerz Strécke via Fliger an der EU duerch schnell a bëlleg Zuchlinnen oder Nuetszich z'ersetzen.

Beim Stroosseverkéier bräicht een der grénger Politikerin no kloer Ziler, wéi ee vun 2025 u wëll virgoen, fir eng emissiounsfräi an sécher Mobilitéit ze erreechen. Fir datt d'Klimagesetz e Succès gëtt, misst een dem Tilly Metz no en europäesche Klimarot en place sëtzen:

De soll aus maximal 20 Wëssenschaftler a Wëssenschaftlerinne bestoen aus de Naturwëssenschaften, awer och aus dem soziale Beräich. Déi solle kënnen onofhängeg schaffen, fir kënnen de Monitoring ze maache vun den Zäregasemissiounen an Europa. Déi sollen och reegelméisseg, all 5 Joer, ee Rapport erausginn, wou se kucken, wou mer dru si mam Erreeche vun de Klimaziler, an se kënnen awer och Recommandatioune ginn.

Déi Gréng fuerderen donieft d'EU-Kommissioun op, datt all Propositiounen, Gesetzer a Budget abegraff, ier se ugeholl ginn, drop kontrolléiert ginn, datt se am Accord si mat dem Zil vun der Klimaneutralitéit. Wat relevant EU-Reglementer a Budgete betrëfft, déi schonn en vigueur sinn, missten dës kontrolléiert a wann néideg dem Klimagesetz ugepasst sinn, betount nach d'Europadeputéiert Tilly Metz.