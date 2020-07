D’EU-Kommissioun setzt virun allem drop dat grénge Waasserstoff produzéiert gëtt.

Déi Europäesch Unioun huet viru Kuerzem hir Waasserstoff-Strategie presentéiert. Dobäi läit de Schwéierpunkt déi europäesch Industrie laangfristeg Klima-neutral ze maachen. Ma d’Hürde fir de flächendeckenden Asaz si gewalteg. Dobäi kennt dat d’Ëmweltorganisatioun Greenpeace eng besser Zesummenaarbecht tëscht den EU-Länner fuerdert.

Bis an d'Joer 2050 wëll déi europäesch Unioun klimaneutral sinn. Ee wichtege Bausteen ass de Waasserstoff. D’EU wëll mam Waasserstoff déi europäesch Industrie laangfristeg Klima-neutral maachen. Dëst soll areecht ginn andeems déi opwänneg an Energie-intensiv Produktioun vum Stoff an Europa massiv eropgefuer gëtt fir dat Präisser erofginn.

D’EU-Kommissioun setzt virun allem drop dat grénge Waasserstoff produzéiert gëtt. Dobäi gëtt besonnesch Stroum vun erneierbaren Energië genotzt. Sougenannte groe Waasserstoff gëtt dogéint mat fossille Brennstoffer, meeschten Äerdgas, produzéiert. Bloe Waasserstoff gëtt och mat Äerdgas produzéiert. D’Ëmweltorganisatioun Greenpeace wëll dat virun allem grénge Waasserstoff an Zukunft genotzt gëtt.

Fir eng Iwwergangszäit setzt d’EU nieft dem gréngen, och op bloe Waasserstoff. Net awer op groen. Greenpeace no, géif virun allem d’Fossil-Industrie vum bloe Waasserstoff profitéieren. Den aktuelle Plang vun der EU-Kommissioun gesäit vir dat vun 2030 un nëmmen nach grénge Waasserstoff gefërdert soll ginn. Fir d’Entwécklung vum Waasserstoff ze fërdere fuerdert Greenpeace eng besser Zesummenaarbecht tëscht de Memberlänner an Europa.

Fir déi europäesch Strategie sollen enorm Zomme mobiliséiert ginn. An den nächsten 30 Joer wëll d’EU-Kommissioun 470 Milliarden Euro an de Waasserstoff investéieren.